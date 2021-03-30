В работе Instagram произошел сбой

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Сбои в работе социальной сети Instagram наблюдаются в некоторых странах во вторник. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее часто о неполадках сообщают пользователи из России, США, Великобритании и Японии.

По данным сервиса, основная часть проинформировавших о неполадках пользователей (58%) испытывает проблемы при входе в социальную сеть, у 22% есть сложности с веб-сайтом, еще 19% отмечают перебои в работе новостной ленты.