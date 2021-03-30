Десять команд стали победителями второго хакатона по цифровизации сферы туризма в Москве

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Финал второго туристического хакатона Moscow Travel Hack состоялся в Москве, в нем приняли участие 60 команд, десять из них стали победителями. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"Хакатон, посвященный цифровизации туротрасли, мы проводим второй год подряд. Он помогает городу и игрокам рынка найти оптимальные решения для конкретных повседневных задач. А для разработчиков это возможность заявить о себе, привлечь внимание потенциальных заказчиков и инвесторов. Такой формат интересен каждой из сторон, интерес к мероприятию растет. В финале 2021 года соревновались уже 60 команд, а число регионов России, которые представляли участники, выросло до 16", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что в течение 30 часов участники хакатона решали задачи, предложенные российскими туристическими компаниями и сервисами, а также разрабатывали полезные цифровые решения для туротрасли. По итогам Moscow Travel Hack жюри выбрало 10 победителей, из которых зрители в зале выбрали обладателя дополнительного приза. Им стала команда Mountain Heads, которая получила сертификат на путешествие от Russpass.

Как отметила председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева, чьи слова также приводятся в сообщении, на сегодняшний день цифровые решения лежат в основе практически любого туристического продукта и сервиса. Такая тенденция усилилась после пандемии коронавируса. По ее словам, полученные решения в рамках хакатона - хорошая отправная точка для будущих проектов в travel-tech-сфере, которые могут повлиять на дальнейшее развитие туризма.

"Москва заинтересована в развитии сервисов и создании новых продуктов в сфере туризма. Это не только удобно для гостей города, но и интересно самим москвичам. Собрав на одной площадке начинающих и опытных ИТ-разработчиков, мы получили десятки свежих идей, лучшие из которых могут быть применены на практике", - добавил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Кроме этого, в рамках хакатона прошла образовательная программа. Она включала бизнес-игру, выступления представителей индустрии туризма и гостеприимства на темы цифровизации отрасли и новых технологий. Организатором Moscow Travel Hack является комитет по туризму города Москвы.