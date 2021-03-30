В медучреждениях Тверской области создали места для реабилитации перенесших коронавирус

ТАСС, 30 марта. Специализированные места для медицинской реабилитации пациентов, перенесших заражение коронавирусом, открыли при инфекционных госпиталях и в ряде медорганизаций Тверской области. Также реабилитационные койки планируется развернуть в учреждениях санаторно-курортного типа, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Реабилитация пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции проводится непосредственно в инфекционных госпиталях. Также 25 круглосуточных коек по медицинской реабилитации развернуто в Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре <...> Для жителей региона, которые переболели коронавирусом значительное время назад и имеют отрицательный ПЦР-тест, дополнительные койки дневного стационара развернуты в Центре специализированных видов медицинской помощи им. В. П. Аваева", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Тему расширения возможностей реабилитации перенесших коронавирус рассмотрели во вторник на заседании оперативного штаба региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. Прорабатывается вопрос открытия реабилитационных коек в учреждениях санаторно-курортного типа, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Тверской области с начала 2021 года созданы 12 центров амбулаторной помощи, в которые жители могут обращаться при первых признаках острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), подозрениях на заражение коронавирусом, а также с положительным тестом на ковид. В случае подтверждения коронавируса в центрах пациенты могут получить бесплатные лекарства. Это позволило снизить нагрузку на поликлиники и больницы региона.

По данным оперативного штаба на 30 марта, в Тверской области с начала пандемии выявлены 37 296 случаев заражения коронавирусом, в том числе 98 - за последние сутки, выздоровели 35 235 человек, 728 пациентов умерли. Прививку от коронавируса сделали 73 566 жителей.