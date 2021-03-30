Мурашко рекомендовал пожилым прививаться "Спутником V", а не "легкой" версией этой вакцины

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пожилые люди должны прививаться от коронавируса вакциной "Спутник V", а не ее "облегченным" вариантом "Спутник Лайт", считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы увидели, что определенной категории населения достаточно в принципе одной аппликации, иммунитет вырабатывается. Но он будет более короткий. Лица старшего возраста все-таки желательно, чтоб получили классический вариант", - сказал он во вторник в эфире программы "Док-ток" на Первом канале, комментируя процесс разработки вакцины "Спутник Лайт".

Мурашко добавил, что люди старше 60 лет переносят вакцинацию от коронавируса лучше, чем более молодые. По его словам, у них нет подъема температуры.

Некоторым людям для появления иммунитета к коронавирусу достаточно одной прививки "Спутником V", добавил Мурашко.