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Пандемия COVID-19
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Мурашко рекомендовал пожилым прививаться "Спутником V", а не "легкой" версией этой вакцины

Некоторым людям для появления иммунитета к коронавирусу достаточно одной прививки "Спутником V", отметил министр здравоохранения

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пожилые люди должны прививаться от коронавируса вакциной "Спутник V", а не ее "облегченным" вариантом "Спутник Лайт", считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы увидели, что определенной категории населения достаточно в принципе одной аппликации, иммунитет вырабатывается. Но он будет более короткий. Лица старшего возраста все-таки желательно, чтоб получили классический вариант", - сказал он во вторник в эфире программы "Док-ток" на Первом канале, комментируя процесс разработки вакцины "Спутник Лайт".

Мурашко добавил, что люди старше 60 лет переносят вакцинацию от коронавируса лучше, чем более молодые. По его словам, у них нет подъема температуры.

Некоторым людям для появления иммунитета к коронавирусу достаточно одной прививки "Спутником V", добавил Мурашко.

 

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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