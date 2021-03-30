ТАСС стал лидером цитируемости среди информагентств в феврале

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Агентство ТАСС возглавляет рейтинг цитируемости среди информационных агентств по итогам февраля. Об этом во вторник сообщает компания "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало о суде над Алексеем Навальным, обрушении на Норильской обогатительной фабрике, событиях в Армении, взрыве во Владикавказе", - сказано в сообщении компании.

Рейтинг ТАСС - 13 479,79, РИА Новости -13 061,96 и Интерфакс - 3 162,24.

Исследование проводилось в период с 1 по 28 февраля. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 61 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Из рейтинга интернет-ресурсов были исключены сайты информационных агентств.