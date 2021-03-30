В Ленинградской области создадут три площадки для работы с отходами из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Три площадки, на которых будут размещаться объекты по обработке и утилизации отходов из Санкт-Петербурга, планируется создать в Ленинградской области. Об этом сообщила журналистам во вторник вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.

Вопрос создания площадок стал одной из тем совещания под руководством Абрамченко, которое состоялось во вторник в Петербурге. В нем принял участие и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Сегодня мы договорились с коллегами на этом совещании, что работа с мусором Петербурга будет происходить по самым высоким экологическим требованиям. Мы сегодня обсуждали три конкретные площадки, на которых будут размещаться объекты, связанные с обработкой, сортировкой и утилизацией мусора, который формируется в Петербурге. Они все будут в Ленобласти", - сказала вице-премьер.

Уже идет формирование документов по выбранным земельным участкам. Конкретные места расположения площадок пока не называются. "Эти три площадки будут формироваться по мере подготовки документов, выхода государственной экспертизы, экологической экспертизы. И они будут построены не одновременно", - уточнила Абрамченко.

Вице-премьер добавила, что у двух регионов будет один региональный оператор - акционерное общество "Невский экологический оператор". Оно было зарегистрировано в январе этого года. Компания займется синхронизацией региональных территориальных схем по обращению с отходами, разработкой совместных инвестиционных программ для строительства современных комплексов по сортировке и переработке мусора и другими задачами.

Петербург и Ленобласть в обращении с ТКО

Правительство Ленинградской области согласовало обновленную версию территориальной схемы обращения с отходами в июле 2019 года и ждало завершения аналогичных работ со стороны правительства Петербурга для их синхронизации. С 1 ноября 2019 года во всех районах Ленинградской области началась реформа в сфере обращения с отходами, в рамках которой региональный оператор - АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" - начал обеспечивать весь цикл обращения с отходами, включая сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, утилизацию и размещение.

Власти Ленинградской области настаивали на скорейшем переходе Петербурга на новую систему обращения с отходами, поскольку мегаполис производит две трети мусора, размещаемого на областных полигонах. В Петербурге реформа началась в 2020 году, комитет по благоустройству города утвердил городскую территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами в июле.