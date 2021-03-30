В Думе считают, что законопроект об обязательной регистрации животных вряд ли поддержат

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Законопроект заксобрания Челябинской области об обязательной регистрации домашних животных предусматривает внесение поправок в закон, который не затрагивает вопросы их идентификации и учета, в связи с чем депутаты Госдумы, скорее всего, не поддержат инициативу. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В понедельник в Госдуму был внесен законопроект, который в том числе предлагает внести в закон об ответственном обращении с животными поправки об обязательной регистрации домашних животных.

"Пока рано комментировать, но с моей точки зрения гораздо вероятнее, что будет поддержан законопроект Минсельхоза на эту же тему. Потому что коллеги из Челябинска почему-то предложили поправки в законодательство об ответственном обращении с животными, которое непосредственно к процедуре идентификации и учета, которую в обиходе называют регистрацией, имеет отношение весьма опосредованное. <...> Из-за того, что предлагаются поправки почему-то не в закон о ветеринарии, а в закон об ответственном обращении с животными, где про идентификацию и учет ничего нет, инициатива может получить отрицательный отзыв правительства, но это, естественно, правительство уже будет решать", - отметил Бурматов.

Он напомнил, что вопрос регистрации животных регулируется законом о ветеринарии, поправки в который как раз разрабатываются в Минсельхозе. "Как мне кажется, тот законопроект, который Минсельхоз подготовил и, как нам сказали в ведомстве, он уже согласован в правительстве и осенью планируется к внесению в Госдуму, имеет больше шансов на принятие, если сравнивать его с инициативой коллег из Челябинска", - отметил Бурматов.

При этом он подчеркнул, что комитет будет работать с обоими законопроектами, так как они содержат "рациональное зерно, а именно введение всеобщей регистрации животных". При этом, уверен Бурматов, такая регистрация должна быть бесплатной. "Для нас это ключевой вопрос, я настаиваю на том, что эффективная регистрация может быть только бесплатной, все остальное грозит обернуться лишь дополнительным финансовым бременем для граждан и привести к обратным последствиям. Будут массовые отказы от животных, потому что это финансовое бремя не каждый сможет на себя взвалить и потянуть", - подчеркнул Бурматов.

В целом, отметил он, регистрация животных необходима, так как многие проблемы в законодательстве и правоприменительной практике сегодня связаны с ее отсутствием. "У нас из-за этого не применяется эффективно закон об ответственном обращении с животными, у нас из-за этого будут проблемы с применением норм Кодекса об административных правонарушениях, вводящих ответственность за выброшенных питомцев, за избавление от питомцев. Из-за этого есть проблемы и с точки зрения применения норм Уголовного кодекса, в частности, ответственности, например, за покусы, за натравливание животных", - отметил Бурматов.