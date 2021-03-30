Нижегородская область потратит 147 млн рублей на обновление диагностического оборудования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 марта. /ТАСС/. Более 147 млн рублей направят на закупку оборудования для лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней в Нижегородской области. Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Пандемия показала, что нужно быть готовыми к любым вызовам, в частности, развивать и совершенствовать инфекционную службу, поэтому мы направим более 147 млн рублей на закупку нового оборудования для лабораторий, выявляющих инфекции", - пояснил Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что в 2021 году в регионе будут актуализированы схемы маршрутизации пациентов с инфекционными заболеваниями, в которых будут выстроены этапы получения медицинской помощи по этому профилю. Никитин также добавил, что развитие системы здравоохранения в регионе тоже будет продолжено, в 2021 году только финансирование одной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" составит почти 3 млрд рублей.

"Это и цифровизация системы, и продолжение работы по обновлению инфраструктуры и материально-технической базы наших медицинских учреждений. Мы постоянно работаем над тем, чтобы объемы финансирования отрасли увеличивались", - резюмировал он.