В России 80% библиотек не оснащены необходимым оборудованием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Около 80% библиотек в России на данный момент не оснащены необходимым оборудованием, в модернизации нуждается половина всех действующих в стране книгохранилищ. Привести российскую библиотечную систему в соответствие с современными потребностями Минкультуры РФ планирует в рамках реализации правительственной Стратегии развития библиотечного дела до 2030 года, сообщила журналистам во вторник заместитель директора департамента науки и образования ведомства Лидия Федякина.

"По результатам недавнего исследования, которое проводилось национальными библиотеками, из более чем 100 тыс. действующих библиотек у нас необходимым оборудованием не оснащены 80%, если мы говорим про всю Россию. Что касается книгохранилищ и тех условий, в которых хранятся книги, то модернизация требуется у 50%. <…> Это те предпосылки, которые послужили стимулом к разработке Стратегии развития библиотечного дела. Принятый документ приведет к глобальной модернизации библиотечной отрасли", - сказала Федякина на XI Всероссийской научно-практической конференции "Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование", проходящей на базе Российской национальной библиотеки (РНБ) Санкт-Петербурге.

Стратегия развития библиотечного дела

Принятая 13 марта правительством РФ Стратегия предполагает существенное изменение видения типовой российской библиотеки и ее переход от места для чтения к центру общественной жизни. В рамках реализации программы развития планируется глубокая модернизация муниципальных библиотек при поддержке Минкультуры РФ, а также создание новых центров консервации и реставрации книжных фондов. По данным ведомства, более 9 млн различных изданий в российских библиотеках нуждаются в проведении восстановительных работ.

Основная цель Стратегии - обеспечить ежегодные закупки 12 млн различных новых изданий, а также повысить охват населения библиотечным фондом до 40%. Как отметил директор РНБ Владимир Гронский, новая стратегия - первый программный документ по развитию библиотечной системы в стране с 1984 года - тогда Президиум Верховного совета Союза ССР принял положение о библиотечном деле в Советском Союзе.

Для успешной реализации стратегии в части обновления книжных фондов в Минкультуры подготовили проект постановления по возобновлению субсидий региональным бюджетам на закупку новых изданий. По словам Федякиной, регионам не хватит своих средств на то, чтобы приобретать книги в необходимых объемах, однако система федерального финансирования закупок должна быть принципиально новой.

Специалисты Минкультуры уже начали работу по созданию национальной книжной платформы, с помощью которой средства должны будут тратиться на закупку действительно востребованных у читателей изданий по благоприятным ценам. Книжная платформа, пояснила Федякина, должна стать маркетплейсом, благодаря которому будет налажен контакт между российскими библиотеками, издательствами и читателями. Как предполагается, новая цифровая система должна будет обеспечить прозрачность и эффективность закупочного ценообразования, а также позволит установить качественную обратную связь между клиентами и библиотечной отраслью.