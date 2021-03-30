Объем грантов для молодежных проектов в Кировской области в 2020 году вырос в 1,6 раза

КИРОВ, 30 марта. /ТАСС/. Молодежные проекты Кировской области за 2020 год привлекли грантовые средства в объеме более 74 млн рублей, что в 1,6 раз больше уровня 2019 года, рассказала во вторник в ходе заседания правительства региона министр спорта и молодежной политики области Анна Альминова.

"В целях повышения качества молодежных проектов в 2020 году впервые был создан проектный офис по поддержке молодежных инициатив. Это помощь в оформлении идеи, ее продюссировании и реализации в регионе. Благодаря работе проектного офиса в 2020 году в регион привлечены грантовые средства в объеме более 74 млн рублей на реализацию 71 молодежного проекта", - сказала Альминова.

По данным министерства, общая сумма привлеченных средств увеличилась с 44,3 млн рублей в 2019 году до 74,5 млн рублей в 2020 году. Всего за год технологиям социального проектирования в регионе обучили более 2,7 тыс. человек. Также более 1,5 тыс. человек прошли обучение предпринимательской деятельности. При этот министр отметила проблему недофинансирования молодежной политики. По словам главы региона Игоря Васильева, этот вопрос предстоит отдельно обсудить с Министерством финансов региона.