Около 13% жителей Кировской области перенесли коронавирус с начала пандемии

ТАСС, 30 марта. Более 160 тыс. жителей Кировской области, что составляет около 13% населения, перенесли коронавирусную инфекцию с симптомами и бессимптомно с начала пандемии, сообщил в четверг первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов в ходе встречи главы региона Игоря Васильева со студентами Кировского государственного медицинского университета.

"Озвучу данные о том, сколько [человек] перенесли коронавирусную инфекцию бессимптомно и с симптомами. Точные данные есть за февраль: порядка 150 тыс. человек. Думаю, в этом месяце с учетом всех переболевших мы выйдем [на цифру] в 160 тыс. человек - это то население, которое в той или иной мере должно иметь определенный уровень иммунитета дополнительно к вакцинированию", - сказал Курдюмов.

Всего в регионе проживают около 1 250 173 человек.

По состоянию на 30 марта в регионе выявлено 90 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания, всего в регионе за период пандемии официально зарегистрировано 39 664 случаев заражения коронавирусом, 36 015 человека выздоровели, 323 пациента умерли. С момента начала вакцинации от коронавируса в регион поступило 57 714 доз препарата "Спутник V", первым компонентом вакцинировано порядка 53 тыс. человек, первым и вторым компонентом - около 80%, осложнений не зарегистрировано. В ближайшее время в Кировскую область будут направлены три партии вакцины: первая составит порядка 8 тыс. доз, общий объем последующих еще 23 тыс. доз. В листах ожидания сейчас находятся более 13 тыс. человек, которые желают вакцинироваться.

В регионе запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим. При этом с условием соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора продолжают работу кафе и рестораны, музеи, музеи-заповедники, библиотеки, кинотеатры, театры, концертные залы, дворцы и дома культуры, парки, разрешена работа фудкортов в торговых центрах и кинотеатрах, школьники учатся очно.