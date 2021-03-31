СМИ: возле здания парламента Словении задержали противника карантина с бензопилой

ЛЮБЛЯНА, 31 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Государственного собрания Словении (нижняя палата парламента) вечером задержала и передала полиции противника карантинных ограничений, пришедшего во вторник вечером к зданию парламента с работающей бензопилой. Об этом сообщило Радио и телевидение Словении , распространившее запись инцидента с камер слежения.

На кадрах видеозаписи происшествия видно, что мужчина подошел к главному входу в здание парламента, держа в руках поводок своей собаки и бензопилу. Запустив инструмент, он также прокричал фразу "с меня хватит локдауна", после чего был задержан сотрудником службы безопасности. По данным полицейского управления Любляны, в ходе инцидента никто не пострадал.

Ранее правительство Словении объявило об ужесточении режима карантина в период с 1 по 11 апреля на фоне продолжающегося роста числа заразившихся коронавирусом. В период локдауна будут вновь закрыты все образовательные учреждения и большинство предприятий сферы услуг. Под запрет попадут любые собрания людей, сохранится действующий с 22:00 до 05:00 комендантский час. Передвижение по стране ограничат регионом проживания, а выезд за ее пределы запрещен с 29 марта.

При этом запреты на поездки не распространяются на привитых вакцинами BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca, а также людей, перенесших COVID-19 в последние шесть месяцев.