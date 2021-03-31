Американец пробрался в резиденцию посла Швейцарии и толкнул его

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Житель штата Орегон Кристиан Мэндевилл незаконно пробрался в резиденцию швейцарского посла в столице США и отказывался покинуть ее, пока не был арестован сотрудниками Секретной службы. Об этом говорится в документах, опубликованных во вторник в базе федерального суда столичного округа Колумбия.

В них отмечается, что 30-летний Мэндевилл толкнул посла Жака Питтелу и еще одного из сотрудников дипмиссии, а после пытался пробежать вглубь здания. В документах говорится, что злоумышленника пытались задержать сотрудники правоохранительных органов, но он "продолжал вырываться и оказывать сопротивление". Полицейские в конечном итоге повалили нарушителя на пол и надели на него наручники, несмотря на то что он "продолжал активно сопротивляться". Один из сотрудников Секретной службы сообщил, что в результате этого "получил несколько ссадин".

После задержания Мэндевилл сообщил, что оставил пакет у ограды резиденции. Полицейские временно перегородили прилегающие к зданию улицы, но оказалось, что пакет не представляет угрозы.

В распространенном заявлении пресс-служба посольства поблагодарила правоохранительные органы. По ее данным, сам инцидент произошел в понедельник, когда подозреваемый попытался попасть на территорию резиденции через главный вход, но ему было отказано. После этого он перепрыгнул через внешнее ограждение и прокрался внутрь. Посол и сотрудник дипмиссии не пострадали.