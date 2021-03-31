Очередной циклон придет на Камчатку 1 и 2 апреля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 марта. /ТАСС/. Ветер до 20 м/с и обильные осадки прогнозируют практически на всей территории Камчатки в четверг и пятницу, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

"1 апреля к берегам Камчатки со стороны Тихого океана подойдет очередной циклон. Под влияние атмосферного вихря попадут южные и восточные районы полуострова. Там прогнозируются умеренные, местами сильные осадки в виде дождя, местами со снегом. Ветер умеренный 9-14 м/с, на юго-западном побережье - местами сильный до 20 м/с. В пятницу, 2 апреля, циклон продолжит оказывать остаточное влияние на южные и центральные районы, кроме того, его фронт распространится на территорию Пенжинского района", - говорится в сообщении.