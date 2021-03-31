Опрос: россияне считают "12 стульев" Ильфа и Петрова самой смешной книгой

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Самой смешной книгой россияне считают "12 стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Об этом свидетельствуют данные опроса книжного сервиса MyBook, которые есть в распоряжении ТАСС.

"На первом месте оказался культовый роман "12 стульев", а более 40% опрошенных отметили, что наиболее искрометно шутил Михаил Жванецкий", - отмечают авторы опроса. На втором месте среди самых смешных произведений - "Трое в лодке, не считая собаки" (43%) Джером К. Джерома. Замыкает тройку также произведение Ильфа и Петрова "Золотой теленок"(35%). Следом идут "Вредные советы" Григория Остера (27,5%) и пьеса Леонида Филатова "Про Федота-стрельца, удалого молодца" (24,3%). В первую десятку также вошли "Денискины рассказы" Виктора Драгунского, "Похождения бравого солдата Швейка" Ярослава Гашека, "Дневник Бриджит Джонс" Хелен Филдинг, "Собачье сердце" Михаила Булгакова и "Ревизор" Николая Гоголя.

Среди самых остроумных авторов лидируют российские писатели. Первое место занял сатирик Михаил Жванецкий, за которого проголосовали более 40% опрошенных. За ним - Илья Ильф и Евгений Петров (39%). На третьем месте - Михаил Зощенко (32,7%), на четвертом - Михаил Задорнов (32,3%), на пятом - Джером К. Джером (32%). Далее идут О. Генри, Антон Чехов, Михаил Булгаков, Ярослав Гашек и Николай Гоголь.

Главный редактор MyBook Екатерина Писарева в беседе с корреспондентом ТАСС заметила, что фразы великого комбинатора "Лед тронулся, господа присяжные заседатели!" и "Мы чужие на этом празднике жизни" давно стали не просто крылатыми, а частью общего российского культурного кода. "Вполне предсказуемо, что именно "12 стульев" - самая смешная книга по мнению россиян. Когда ее читаешь до сих пор смешно до коликов, хотя с момента написания прошло уже почти сто лет", - сказала она. Писарева также не считает удивительным и успех романа "Трое в лодке не считая собаки": одноименный фильм с участием Андрея Миронова и Александра Ширвиндт стал настоящей классикой. "Интересно, что в топ-10 самых уморительных книг попали в основном произведения русских писателей, все-таки юмор - вещь сугубо национальная", - сказала собеседница ТАСС.

Опрос приурочен к Дню смеха, который отмечается 1 апреля. В исследовании приняли участие более 2 тыс. россиян.

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