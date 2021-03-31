Более 13 тыс. мест появятся в детских садах Крыма за два года

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Муниципалитеты Крыма получат 13 тыс. мест в детских садах в 65 новых объектах, что позволит сократить очереди в дошкольные учреждения. Об этом сообщили ТАСС в министерстве строительства и архитектуры Республики Крым.

На совещании с руководством регионов и правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя 18 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что в республике продолжится строительство социальных объектов, в том числе детсадов и яслей. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что к 2024 году проблема нехватки детских садов в регионе будет решена. При этом более 20 лет, до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, на полуострове строительство таких объектов не велось, поэтому были большие очереди в дошкольные учреждения.

"Сегодня в Крыму реализуются 49 детских садов на 9070 мест в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Кроме того, началось строительство 16 детских садов на 4 тыс. мест. Дошкольные учреждения появятся в селах Симферопольского и Бахчисарайского районов, где ранее дошкольных учреждений не было, а также в Феодосии, Ялте, Евпатории и Керчи. Завершение работ на большинстве объектов ожидается в 2022 году", - сообщили в министерстве.

Поясняется, что деньги на строительство 16 объектов выделены в рамках соглашения с Министерством просвещения РФ. Всего на новые образовательные учреждения будет направлено 5,8 млрд рублей.

По данным министерства образования, науки и молодежи, за 7 лет в составе РФ в Крыму за счет строительства новых детсадов и капитального ремонта имеющихся появилось около 31 тыс. новых мест в дошкольных учреждениях, но 6698 детей на данный момент находятся в очереди в детские сады. До 2024 года будет введено более сотни объектов в сумме на 19 тыс. мест, благодаря этому дошкольное образование станет доступным во всех 25 муниципалитетах республики.