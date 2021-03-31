{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Введенный из-за пандемии режим повышенной готовности продлен в Крыму до 1 мая

Власти рекомендуют лицам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, при этом активно идет прививочная кампания

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Власти Крыма продлили режим повышенной готовности, введенный из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией, до 1 мая. Соответствующий указ опубликован на сайте Совета министров Республики Крым.

С учетом ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, в регионе возможно проведение спортивных мероприятий с общим числом участников не более 50 и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, а также собраний (конференций), проводимых в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Действует масочный режим. Власти рекомендуют лицам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, при этом активно идет прививочная кампания, и представители группы риска получают вакцину в приоритетном порядке.

Теги
РоссияКрымПандемия COVID-19
Онлайн-платформу "Сферум" для школ запустили в некоторых регионах России
Глава Минпросвещения заявил, что в рамках реализации платформы должны выявить возможные вопросы, которые нужно улучшить в системе видео-конференц-связи
Онлайн-платформу "Сферум" для школ запустили в некоторых регионах России
Читать полностью