Введенный из-за пандемии режим повышенной готовности продлен в Крыму до 1 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Власти Крыма продлили режим повышенной готовности, введенный из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией, до 1 мая. Соответствующий указ опубликован на сайте Совета министров Республики Крым.

С учетом ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, в регионе возможно проведение спортивных мероприятий с общим числом участников не более 50 и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, а также собраний (конференций), проводимых в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Действует масочный режим. Власти рекомендуют лицам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, при этом активно идет прививочная кампания, и представители группы риска получают вакцину в приоритетном порядке.