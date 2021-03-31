В Ульяновской области до 30 апреля продлили масочный режим

УЛЬЯНОВСК, 31 марта. /ТАСС/. Ульяновские власти продлили действующие в регионе ограничения в связи с распространением коронавируса, в том числе масочный режим в общественных местах, до 30 апреля. Об этом в среду написал губернатор Сергей Морозов на своей странице в Facebook.

Ранее ограничения действовали до 31 марта.

"Подписал изменения в указ о повышенной готовности. Все действующие ограничения продлены до 30 апреля", - сообщил Морозов.

Согласно указу, в массовых мероприятиях могут участвовать не более 50 человек, в кафе и ресторанах за одним столом не должно быть более восьми человек. В регионе также действует масочный режим в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте и местах массового скопления граждан, а также социальное дистанцирование.

По словам губернатора, в регионе будет ужесточен контроль за соблюдением мер безопасности в социальных учреждениях, в магазинах и в общественных местах. "Это приоритетная задача на апрель. Министры будут докладывать мне о ситуации ежедневно", - уточнил Морозов.

Глава региона добавил, что в указе теперь более четко прописана задача по формированию устойчивой системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию. "Существующая работа требует серьезного совершенствования. Мы должны в структуре системы здравоохранении создать мощную службу, направленную на предотвращение биологических и санитарно-эпидемиологических угроз, защиту населения от опасных биологических факторов", - пояснил он.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области выявлено 50 824 случая коронавируса, выздоровели 50 182 человека. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, умерли 963 пациента с подтвержденной инфекцией.