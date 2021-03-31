Союз журналистов выразил возмущение в связи с ограничением доступа к сайту RT в Латвии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) выразил возмущение действиями властей Латвии, ограничивших доступ к сайту "RT на русском" на территории страны. Об этом говорится в сообщении СЖР.

"Союз журналистов России возмущен действиями латвийских властей по закрытию доступа на территории страны к сайту "RT на русском", - сказано в сообщении.

СЖР отмечает, что такие шаги официальная Рига предприняла на фоне полного бездействия международного сообщества. "В очередной раз грубо попираются базовые ценности, декларируемые в странах Европейского союза, такие как свобода слова, свобода информации и свобода журналистики", - подчеркнуто в заявлении.

Действия Латвии СЖР расценивает как "избирательный акт цензуры, введенный под надуманными предлогами", что наносит удар не только по российским журналистам, но и по гражданам Латвии, имеющим право на свободный доступ к информации.

Ранее СМИ сообщили, что латвийские провайдеры начали блокировать доступ к сайту "RT на русском" по решению Национального совета Латвии по электронным СМИ.