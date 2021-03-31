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YouTube начал тестирование интерфейса со скрытым счетчиком дизлайков

Количество негативных реакций сможет видеть только владелец канала

Видеохостинг YouTube начал тестирование несколько новых видов интерфейса со скрытым счетчиком дизлайков. Об этом компания сообщила в Twitter. 

"Мы тестируем несколько новых дизайнов, которые не отражают общедоступный счетчик дизлайков", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что пользователи смогут оставлять под роликами дизлайки, однако их количество сможет видеть только владелец канала.

В YouTube уточнили, что тестирование проводится в ответ на обращения создателей контента о целевых кампаниях по выражению неприязни. 

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