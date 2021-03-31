YouTube начал тестирование интерфейса со скрытым счетчиком дизлайков

Видеохостинг YouTube начал тестирование несколько новых видов интерфейса со скрытым счетчиком дизлайков. Об этом компания сообщила в Twitter.

"Мы тестируем несколько новых дизайнов, которые не отражают общедоступный счетчик дизлайков", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что пользователи смогут оставлять под роликами дизлайки, однако их количество сможет видеть только владелец канала.