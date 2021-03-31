YouTube начал тестирование интерфейса со скрытым счетчиком дизлайков

Видеохостинг YouTube начал тестирование несколько новых видов интерфейса со скрытым счетчиком дизлайков. Об этом компания сообщила в Twitter.
"Мы тестируем несколько новых дизайнов, которые не отражают общедоступный счетчик дизлайков", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что пользователи смогут оставлять под роликами дизлайки, однако их количество сможет видеть только владелец канала.
In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx— YouTube (@YouTube) March 30, 2021
В YouTube уточнили, что тестирование проводится в ответ на обращения создателей контента о целевых кампаниях по выражению неприязни.