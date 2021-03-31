Масочный режим в Севастополе продлен до конца апреля

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Правительство Севастополя продлило масочный режим в городе и ряд ограничений, обусловленных ситуацией с коронавирусом, до конца апреля. Соответствующее решение принято в среду на заседании городского оперативного штаба.

"До 30 апреля продлевается запрет на проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах и иных подобных заведениях, запрет на проведение публичных культурно-массовых мероприятий, в том числе в зданиях и сооружениях, за исключением отдельно установленных случаев. Масочный режим и социальное дистанцирование сохраняется в торговых центрах и общественном транспорте", - сказал на заседании губернатор Михаил Развожаев.

Кроме того, решено изменить порядок выдачи листков нетрудоспособности по причине самоизоляции. Сейчас оформить их удаленно смогут только беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями, которые увеличивают риск тяжелого течения болезни при заражении коронавирусом. Работающие граждане старше 65 лет теперь лишены этой возможности, они могут получить больничный только в случае заболевания, при этом работодателям рекомендовано перевести таких сотрудников на дистанционный формат.

В Севастополе с начала пандемии коронавирус выявлен у более чем 13 тыс. человек, более 12 тыс. выздоровели. Во второй половине зимы темпы распространения коронавируса в городе снижались: от примерно 100 случаев в сутки показатели опустились до 30-40. Однако в понедельник власти отмечали, что вновь фиксируется рост заболеваемости: число новых случаев за неделю выросло на 16% за прошлую неделю из-за того, что горожане стали пренебрегать мерами профилактики.