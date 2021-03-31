В Ленинградской области провели вакцинацию от COVID-19 для россиян из Эстонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Поликлиника приграничного к Эстонии Кингисеппского района Ленинградской области провела вакцинацию от новой коронавирусной инфекции для россиян, проживающих на территории соседнего иностранного государства. Прививку сделали 25 человек, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"В поликлинике Ивангорода сегодня прошла вакцинация от COVID-19 россиян, проживающих в Эстонии. Прививку поставили 25 человек. Все они ранее были записаны через портал госуслуг", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение комитету по здравоохранению региона учитывать в объемах поставок вакцины от коронавируса в Кингисеппский район возможный спрос со стороны российских граждан, находящихся в Эстонии. Глава региона также обратился к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой проработать на законодательном уровне вопрос о многократном пересечении российской границы с Финляндией и Эстонией для проведения вакцинации.

За весь период проведения кампании по вакцинации в Кингисеппский район в общей сложности направили 4,4 тыс. доз вакцины. Как отметили в правительстве, в ближайшее время ожидается поставка в район еще 1,5 тыс. доз. Всего Ленинградская область получила 93 822 комплекта вакцины "Спутник-V". По данным на 31 марта, в регионе сделали прививку 69 443 человека, полностью привит 47 281 человек.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 39 866 человек, выздоровели 37 316, умерли 932. За минувшие сутки в регионе выявили 94 случая заражения.