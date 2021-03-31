Строительство мемориала жертвам депортации народов Крыма завершат до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Строительство мемориального комплекса в Бахчисарайском районе Крыма, посвященного жертвам депортации 1944 года, завершат в текущем году. Об этом в среду на заседании Госсовета Республики Крым сообщил председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.

Мемориальный комплекс начали строить в 2016 году на станции Сирень в Бахчисарайском районе, откуда 18 мая 1944 года отправлялись первые эшелоны с депортированными крымскими татарами. Одним из центральных фрагментов комплекса станет макет вагона-теплушки, подобный тем, на которых людей вывозили с полуострова. В составе комплекса также православная часовня и мусульманская мечеть. Общая стоимость комплекса составляет около 378,2 млн рублей.

"В Бахчисарайском районе должны быть завершены работы по строительству мемориального комплекса жертвам депортации", - сказал Гоцанюк.

По словам председателя совмина, на реализацию программы по межнациональному и межконфессиональному миру выделено 2,3 млрд рублей. В текущем году в рамках программы будет введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом на 36 квартир, 41 км сетей газоснабжения, 32 км - электроснабжения, 13 км - водоснабжения, 14 км дорог.

С 1941 по 1944 годы с территории Крымского полуострова депортировали более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году Верховный совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана, Казахстана.

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживают 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс.