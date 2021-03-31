Фестиваль грамотности начался в Якутске

ЯКУТСК, 31 марта. /ТАСС/. Фестиваль грамотности начался в среду в Якутске в рамках всемирной просветительской акции "Тотальный диктант". Об этом сообщила в среду журналистам директор Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант", член Совета при президенте РФ по русскому языку Ольга Ребковец.

"30 марта в главном штабе Эрмитажа статус столицы "Тотального диктанта" был передан от команды Санкт-Петербурга, столицы "Тотального диктанта" 2020 года, Якутску. И, соответственно, дальше наш "тотальный десант" погрузился в самолет из Санкт-Петербурга в Якутск, на борту которого уже провел первый тренировочный диктант и наградил первого отличника в зоне выдачи багажа. Деловая программа [фестиваля] в Якутске активно стартует с 31 марта", - сказала Ребковец, отметив, что фестиваль проходит впервые как альтернатива тем мероприятиям, которые проходили ранее.

Она отметила, что фестиваль включает в себя программу повышения квалификации для учителей и преподавателей, мастер-классы по эффективной деловой коммуникации, в числе мероприятий - открытие центра грамотности в Национальной библиотеке [Якутии], "куда уже доставлена самая современная, актуальная и полезная литература, которая позволит всем жителям республики повышать свой уровень грамотности, узнавать новое и интересное о русском языке". Запланирована также серия мероприятий с автором "Тотального диктанта" 2020 года с Андреем Геласимовым.

По информации пресс-службы Минобрнауки Якутии, фестиваль продлится до 3 апреля. Как отметила первый заместитель министра образования и науки республики Ирина Любимова, на очных площадках будут использоваться средства индивидуальной защиты и соблюдаться социальное дистанцирование. Основная площадка в Якутске 10 апреля будет находиться в Доме дружбы народов. "Желающих участвовать [в акции] очень много: в прошлом году приняли участие более 2,5 тыс. человек в республике, нынче более 4 тыс. [человек] уже заявлено и желают принять участие, поэтому мы думаем, что все районы будут охвачены, в том числе арктические", - сказала Любимова.

В среду началась регистрация на площадке "Тотального диктанта", она продлится вплоть до самого начала акции. В мире будет действовать от 1,5 до 2 тыс. площадок "Тотального диктанта", около 750 населенных пунктов России и 200 населенных пунктов в 60 странах подтвердили свое участие в акции. "Тотальный диктант" можно будет писать на очных площадках <…> Также есть формат "Пишем дома" который возник в прошлом году в связи с пандемией, и мы его сохраняем", - добавила Ребковец. Также есть возможность написать диктант в онлайн-режиме при помощи автоматизированной системы проверки, которая будет доступна 10 апреля с 07:00 мск до 23:30 мск.

Как отметила Ребковец, впервые текст акции экранизирован. "Тот рассказ, который в этом году Дмитрий Глуховский специально написал для "Тотального диктанта", будет представлен всем участникам на каждой площадке очной или онлайн в виде короткометражного фильма. Таким образом 10 апреля все наши участники попадут не только на "Тотальный диктант" и праздник русского языка, но еще и на кинопремьеру", - добавила она. Съемки начались в ноябре прошлого года и завершились к началу февраля. Хронометраж фильма "Обещания" составляет чуть более 20 минут. Снялись Павел Деревянко, Диана Пожарская, Наталия Чумбуридзе, Анна Слю и другие.

Об акции

Столица Якутии принимает участие в "Тотальном диктанте" с 2013 года. В начале февраля Якутск был назван столицей "Тотального диктанта" в 2021 году. В Якутске будут организованы 23 площадки, из них шесть больших аудиторных - в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ). На шести площадках вуза диктант напишут около 2 тыс. студентов, а для студентов, которые изучают русский язык как иностранный, состоится тест TruD (название образовано из словосочетания Totalny Diktant и элемента ru).

Писатель Дмитрий Глуховский - автор текста для акции в 2021 году - приедет в город-победитель, чтобы прочитать диктант на главной площадке проекта.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. В 2021 году акция пройдет с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.