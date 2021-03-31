В Киеве закроют детсады, школы и ограничат работу метро

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Власти Киева с 5 апреля прекращают работу детсадов и школ в городе из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, а в общественном транспорте вводятся спецпропуска. Об этом сообщил в среду мэр столицы Виталий Кличко.

"С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детсады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будут работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры", - написал он в Facebook.

Кличко заявил, что руководители предприятий и учреждения должны отправить сотрудников на дистанционную работу или же предоставить им отпуск. "Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта. Продуктовые ярмарки мы прекращаем с 1 апреля", - добавил мэр.

Введенные ограничения будут действовать минимум до 16 апреля, уточнил он. "Медицинская система захлебывается. У нас много болеет и медиков. А пациентам кто-то должен помогать? Врачи и медсестры по двое суток не выходят из отделений. Они уже валятся с ног", - пояснил Кличко.

Киев является лидером по заболеваемости коронавирусом в стране. За все время пандемии в столице выявлено почти 162,3 тыс. случаев заражения, выздоровели более 105 тыс. человек, умерли от осложнений более 3,4 тыс. В настоящее время больничные койки столицы, предназначенные для приема инфицированных коронавирусом, заполнены почти на 80%. Столица находится в "красной" эпидемической зоне, где действуют самые строгие карантинные меры.