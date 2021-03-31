На модернизацию поликлиник Петербурга выделят более 21 млрд рублей до 2025 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербург начал реализацию программы модернизации городских поликлиник, на которую до 2025 года направят более 21 млрд рублей. В учреждениях проведут ремонты и закупят новое оборудование, сообщили в среду в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Основная цель данной программы - повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи в Санкт-Петербурге. В поликлиниках планируются проведение ремонтов, переоснащение новым оборудованием, меры по ликвидации кадрового дефицита, внедрение новой модели медицинской организации (стандартов "бережливой поликлиники"), обеспечение приоритета профилактики при оказании медицинской помощи. Общий объем выделяемых средств до 2025 года составит более 21 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в комитете, 48% средств направят из федерального бюджета и 52% - из городского.

В этом году на программу предусмотрено 3,8 млрд рублей. На эти средства планируется провести капитальные ремонты на 78 объектах и приобрести 1 169 единиц оборудования. В частности, в этом году закупят один компьютерный томограф, два магнитнорезонансных томографа (МРТ), 22 маммографа, 55 аппаратов ультразвуковой диагностики, 89 электрокардиографов, 25 единиц рентгенологического оборудования и ряд других аппаратов.