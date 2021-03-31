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Путин заявил, что в зону подтопления могут попасть до 5 тыс. населенных пунктов

Президент также отметил, что в 11 субъектах уже начался пожароопасный сезон

НОВО-ОГАРЕВО, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предупредил об опасностях паводкового и пожароопасного сезонов для нескольких регионов.

На совещании с членами правительства в среду глава государства предложил обсудить готовность к паводковому и пожароопасному сезону. "Мы все стоим перед этими вызовами, знаю, что достаточно непростая обстановка по паводкам может сложиться в целом ряде регионов Российской Федерации, прежде всего, конечно, на Дальнем Востоке", - констатировал Путин. По его данным, "в зону возможного подтопления могут попасть до 5 тыс. населенных пунктов, это порядка 1,5 млн человек".

"И пожароопасный сезон уже фактически начался в 11 субъектах Российской Федерации", - указал президент. Он потребовал от главы МЧС Евгения Зиничева представить доклад о работе по противодействию паводкам и пожарам.

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