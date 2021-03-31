Правительство намерено возродить институт лесной охраны

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство намерено в апреле 2021 года внести в Госдуму проект поправок, возрождающих институт лесной охраны, заявила в среду заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

"Готовим поправки для разграничения федерального государственного лесного надзора и лесной охраны. Этот законопроект позволит возродить институт лесной охраны, и мы сможем обеспечить патрулирование лесов на постоянной основе. Эти поправки правительство вносит в Государственную думу в апреле", - сообщила Абрамченко.

Она добавила, что при участии депутатов и сенаторов правительством разработаны шесть законопроектов по внесению изменений в Лесной кодекс, Уголовный кодекс, КоАП и УПК.

В этих проектах, отметила она, снимаются барьеры, мешающие сегодня изымать лесозаготовительную технику, используемую на незаконной заготовке древесины, а также упрощается порядок реализации изъятой незаконно заготовленной древесины. Реализация перечисленных мер позволит решить главную проблему лесного комплекса - нелегальную заготовку древесины, отметила Абрамченко.