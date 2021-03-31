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В России 13-15 апреля пройдут учения по предупреждению ЧС с привлечением авиации

В МЧС подчеркнули, что все мероприятия по защите социальной инфраструктуры от паводков и природных пожаров в РФ будут реализовываться с учетом фактического учета обстановки

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Крупномасштабные учения Единой системы предупреждения ЧС пройдут с 13 по 15 апреля. Как сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев, в ходе их проведения будут привлекать авиацию и беспилотники.

"В соответствии с решением Совета безопасности в период с 13 по 15 апреля текущего будет проведено крупномасштабное учение Единой системы предупреждения ЧС, в том числе в привлечением группировки воздушных судов и беспилотных авиационных систем", - сказал он в среду на совещании президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.

Зиничев подчеркнул, что все мероприятия по защите социальной инфраструктуры от паводков и природных пожаров в России будут реализовываться с учетом фактического учета обстановки.

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