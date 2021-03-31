КС постановил, что нельзя взыскать с военных выплаты, начисленные по приказу командира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Гражданский кодекс (ГК) не позволяет судам взыскать с военнослужащих дополнительные стимулирующие выплаты, начисленные им по приказу командира. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) России.

"Признать подпункт 3 статьи 1109 ГК РФ не противоречащим Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу <...> он не предполагает взыскания с военнослужащего, в том числе после увольнения с военной службы, полученных им в период ее прохождения сумм дополнительного материального стимулирования, <...> в случае выявления после их выплаты обстоятельств, препятствовавших предоставлению такого материального стимулирования, при отсутствии недобросовестности со стороны военнослужащего и счетной ошибки", - говорится в документе.

Проверку статьи ГК суд проводил по жалобе Владимира Носаева, который проходил военную службу в Забайкальском крае до сентября 2017 года. Согласно материалам дела, Носаеву в 2015 году командование воинской части на основании приказа министра обороны установило стимулирующую выплату, и он получил 167 тыс. рублей. В ноябре 2018 года в воинской части прошел аудит, который выявил, что у Носаева были дисциплинарные взыскания, и он не имел права на получение этих денег, после чего в приказ о выплате 2015 года внесли изменения, а военный суд в Чите признал необоснованное обогащение Носаева и взыскал с него эти деньги.

Носаев с решением не согласился и обратился в КС, указав, что названная норма ГК РФ не имеет однозначной трактовки в российских судах - она запрещает считать неосновательным обогащением зарплату и приравненные к ней платежи в случае, если гражданин получил их добросовестно, однако позволяет взыскивать деньги с военных, выплаченные по приказу командира.

КС в постановлении разъяснил смысл нормы кодекса и указал, что такое толкование является обязательным. КС также обязал пересмотреть судебные решения о взыскании с Носаева доплаты в соответствии с данным постановлением.