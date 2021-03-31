В Петербурге обустроят 11 общественных пространств в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Городские службы в Санкт-Петербурге в этом году реализуют 11 проектов по благоустройству общественных пространств. Об этом сообщила в среду пресс-служба городской администрации со ссылкой на губернатора Петербурга Александра Беглова.

"Одно из стратегических направлений развития Петербурга - комфортный город. В последние годы у нас появилось много новых красивых парков и благоустроенных территорий. Несмотря ни на какие трудности мы будем продолжать эту работу. В этом году запланировано благоустройство 11 общественных пространств", - привела пресс-служба слова губернатора.

Как сообщили в пресс-службе, планируется благоустроить одно из самых популярных мест отдыха на севере города - территорию, прилегающую к пляжам Нижнего и Среднего Суздальских озер. Там планируется создать детские игровые зоны, спортивные площадки, провести освещение, обустроить пешеходные дорожки. Еще одно общественное пространство создается на набережной реки Охты, где приведут в порядок участок от проспекта Косыгина до улицы Передовиков. На набережной будет Линейный парк, в котором сохранится существующий ландшафт, будут проложены пешеходные маршруты и созданы различные функциональные зоны.

Зона тихого отдыха появится в Бестужевском саду возле Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта. Как отметил губернатор, сад востребован пациентами центра и людьми с ограниченными возможностями, поэтому все технические работы будут выполнены после консультаций с врачами и социальными работниками.

В список объектов благоустройства также включена площадь перед Российской национальной библиотекой на Московском проспекте. На ней планируется увеличить зону зеленых насаждений и отремонтировать фонтан.