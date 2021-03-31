Власти Кузбасса объяснили, почему детского омбудсмена не пускали в школьные столовые

КЕМЕРОВО, 31 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын, который в среду сообщил, что его не пускают в школы региона для проверки организации горячего питания, не допускался в столовые из-за санитарно-эпидемиологических ограничений в период коронавируса. Аналогичный запрет действовал в отношении всех посетителей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Кузбасса.

В среду депутаты парламента Кузбасса утвердили на должность детского омбудсмена в Кузбассе Валентину Богатенко, она была предложена на эту должность губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым и сменит на посту Дмитрия Кислицына, который является уполномоченным с 2009 года. После этого Кислицын провел пресс-конференцию, на которой сообщил журналистам, что после его заявлениях о голодных обмороках детей в школах Кузбасса в 2019 году его перестали пускать в столовые для проверок.

"На своей пресс-конференции Дмитрий Кислицын заявил, что его перестали пускать в школы региона. Запрет на посещение школьных учреждений посторонними без предварительного согласования визита был введен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора из-за сложной эпидемиологической ситуации. Посторонним в школьные пищеблоки входить нельзя. Проверки могут проводить только специалисты надзорных органов. В течение прошлого года даже родители не могли туда попасть", - комментирует министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева, ее слова приводит пресс-служба правительства региона.

В январе 2019 года, выступая с отчетом о работе перед кузбасскими депутатами, Дмитрий Кислицын сообщил о том, что ему известно о нескольких случаях голодных обмороков детей в сельских школах Кузбасса, которым якобы не хватает денег на платное питание. В регионе прошли масштабные проверки с участием представителей общественных организаций, органов власти и правоохранителей, однако факты обмороков не подтвердились.

С 1 сентября 2020 года все ученики начальных классов в Кузбассе - более 136 тыс. человек - получают бесплатное горячее питание, на эти цели ежегодно выделяется порядка 850 млн рублей из бюджетов разного уровня. Для учеников более старшего возраста из малообеспеченных семей действуют областные льготы, по которым почти 18 тыс. детей получают бесплатное горячее питание. Также муниципалитеты по своим программам обеспечивают бесплатными обедами еще порядка 22,5 тыс. школьников с ограниченными возможностями здоровья, из опекунских семей или из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.