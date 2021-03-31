Генеральный план Сочи должны подготовить к 2023 году

СОЧИ, 31 марта. /ТАСС/. Генеральный план Сочи должен быть готов к 2023 году. После этого пройдут общественные обсуждения и публичные слушания, сообщил в среду в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Сегодня с врио главы федеральной территории "Сириус" Андреем Столяровым обсудили на совещании подготовку нового генерального плана города. Наметили основные этапы по подготовке важнейшего градостроительного документа, в Сочи он должен быть готов к 2023 году", - написал глава города.

Он подчеркнул, что будет проведен градостроительный анализ территории, а после подготовки плана будут организованы публичные слушания и общественные обсуждения проекта.

"Финальное слово останется за сочинцами, они сами определят, в каком городе будут жить через десять лет", - добавил Копайгородский.

По его словам, администрации Сочи и федеральной территории Сириус работают сообща, общая задача властей - развитие туризма и инфраструктуры, а также создание комфортных условий для жителей и гостей города.