Глава СПЧ назвал объективное отношение к истории России важнейшей политической задачей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Объективное отношение к отечественной истории является важнейшей идеологической и политической задачей - российская молодежь должна знать как о великих победах, так и о страшных трагедиях прошлого. Такое мнение выразил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе заседания Межведомственной рабочей группы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, которое прошло в среду в Рязани.

Подводя итоги заседания рабочей группы, Фадеев вспомнил документальный фильм журналиста Юрия Дудя "Колыма - родина нашего страха", рассказывающий о сталинских репрессиях, из которого многие молодые люди впервые узнали о лагерях и жертвах сурового режима.

"И про победы надо знать, и про тяжелые страницы истории надо знать. Иногда говорят: давайте не будем об этом говорить. Это неправильно, потому что все равно в следующий раз появится опять журналист - мы про это не говорили в советское время, а потом в 80-е годы как повалилось из всех источников, а многие действительно не знали, это привело к нехорошим последствиям. Лучше знать собственную историю - и в этом смысле наша задача, она не просто задача для того, чтобы память хранить, чтобы родственники могли найти своих предков, <…> это еще очень важная идеологическая и политическая задача - быть народом, который ясно, трезво, рационально относится к собственной истории и не боится собственной истории, потому что она вот такая сложная, трагическая и великая", - сказал он.

По мнению Фадеева, отдельное внимание надо уделять воспитанию исторической памяти молодежи.

"Это очень важная история, потому что у страны, у народа есть великие победы и страшные трагедии, и то и другое - часть нашей жизни. Я считаю, что историю нельзя умалчивать, и если говорить о воспитании, о молодом поколении, то молодежь должна знать и то, и другое, потому что история нашей страны, она грандиозна", - добавил Фадеев.

Принявший участие в заседании рабочей группы губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что период политических репрессий стал трагедией для страны, последствия которой сопоставимы с потерями в Великой Отечественной войне. По самым скромным подсчетам, в годы террора пострадали более 35 тысяч рязанцев, позже в регион приезжали отбывшие срок узники ГУЛАГа. В память о жертвах репрессий в регионе создано пять мемориальных объектов, в стадии разработки находится еще один проект под названием "Птица" - определена площадка для его размещения, установлен закладной камень.