В Австрии заявили, что обсудят вопрос национальной регистрации "Спутника V"

ВЕНА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство Австрии обсудит в предстоящие дни с медиками вопрос о возможности самостоятельной регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF-2.

"Мы обсудим это с экспертами в предстоящие дни", - сказал Курц в ответ на вопрос, будет ли ждать Австрия регистрации российского препарата европейским регулятором или может рассмотреть возможность национального допуска.

В свою очередь председатель Австрийской врачебной палаты Томас Секереш считает, что в случае закупки российской вакцины "есть возможность национальной регистрации в Австрии". "Это относительно легко. Почему это возможно? Миллионы людей уже были привиты этой вакциной", - подчеркнул Секереш в эфире телеканала.

В среду Курц провел рабочую встречу с послом России в Австрии Дмитрием Любинским и сообщил, что Москва и Вена находятся на финальном этапе перед закупкой Австрией "Спутника V" у России. Австрийская сторона уже на следующей неделе может заказать российский препарат, подчеркнул канцлер.

Ведомство федерального канцлера Австрии сообщило 30 марта, что Вена и Москва ведут переговоры о закупке 1 млн доз препарата "Спутник V", поставки которого могут быть реализованы тремя траншами - в апреле, мае и июне 2021 года. Представители Австрии и России также подписали соглашение о соблюдении австрийской стороной режима неразглашения при обмене конфиденциальными документами и обеспечении доступа к сведениям о препарате министерствами здравоохранения двух стран.