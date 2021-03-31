Крупнейший вуз СКФО планирует участвовать в программе лидерства "Приоритет-2030"

СТАВРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), который является крупнейшим вузом на Северном Кавказе, планирует принять участие в программе академического лидерства "Приоритет-2030". Это должно повысить качество высшего образования, а также сделать его доступнее, сообщили журналистам в среду в пресс-службе учебного заведения.

"Опубликованы проекты постановлений правительства Российской Федерации о реализации программы "Приоритет-2030". Северо-Кавказский федеральный университет уже ведет подготовку для участия в конкурсе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в основу программы легли принципы интеграции и кооперации научных и образовательных организаций. В СКФУ уже ведется работа в этом направлении. Ставка сделана на сетевое взаимодействие и партнерство, чтобы повысить качество высшего образования и сделать его доступнее.

"Миссия федеральных университетов заключается в формировании человеческого и интеллектуального капитала, способного обеспечить конкурентное развитие федерального округа. Для СКФУ второе направление "Приоритет-2030" (территориальное и отраслевое лидерство) полностью соответствует миссии университета и перспективным задачам второго десятилетия с момента образования университета в статусе федерального", - сказал ректор Дмитрий Беспалов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что программа "Приоритет-2030" станет крупнейшей в истории современной России по государственной поддержке университетов: в ней будут участвовать не менее 100 образовательных организаций. Претендовать на поддержку в рамках программы академического лидерства смогут университеты из всех субъектов России. Программой обозначены два направления: исследовательское лидерство (проведение прорывных научных исследований и создание наукоемкой продукции и технологий, наращивание кадрового потенциала сектора исследований и разработок), а также территориальное и/или отраслевое лидерство (социально-экономическое развитие территорий, укрепление кадрового и научно-технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы).