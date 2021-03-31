В Северной Осетии до 2022 года издадут 17 книг, посвященных крещению Алании

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 марта. /ТАСС/. Издательский дом "Ир" в Северной Осетии выпустит до 2022 года 17 книг в рамках проекта "Аланская библиотека", посвященный 1100-летию крещения Алании. Об этом ТАСС сообщили в среду в комитете по делам печати и массовых коммуникаций республики.

"В североосетинском издательском доме "Ир" продолжается реализация масштабного проекта "Аланская библиотека", приуроченного к празднованию 1100-летию Крещения Алании. Серия изданий включает 17 книг. Их выпуск рассчитан до 2022 года", - сказал собеседник агентства.

Инициатором проекта выступил комитет по делам печати и массовых коммуникаций Северной Осетии. Он начался с издания репринта журнала "Христианская жизнь" ("Чырыстон цард") за 1911 год. Это единственное религиозно-просветительское издание на осетинском языке с небольшими перерывами выходило до 1916 года по инициативе священнослужителей и мирян Владикавказско-Моздокской епархии. Номера журнала объединены благодаря совместной работе издательства, ученых и представителей Владикавказской епархии.

"Сложно выделить какую-то определенную книгу из серии "Аланская библиотека", потому что каждая по-своему событийна, уникальна. Журнал, безусловно, имел огромное значение для духовно-просветительской работы осетинского народа и в религиозно-нравственном отношении. Эта книга всего лишь первая в обширной серии, которая запланирована в федеральной программе. В серии "Аланская библиотека" запланирован выход 17 книг в разных жанрах: семь вышло в прошлом году, семь - в этом", - сказал директор издательства "Ир" Казбек Таутиев.

К празднованию 1100-летия крещения Алании также изданы сборник материалов "Моздокская икона Божией Матери", составителем которого выступил протоиерей Артемий Пономаренко, "Духовные песнопения"- творческое наследие основоположника осетинской профессиональной музыки, создателя композиторской школы Осетии Бориса Галаева, учебные пособия "История Алании-Осетии" и "Исторический атлас Алании-Осетии", сохранившиеся документальные свидетельства-письма патриарха Константинопольского Николая I Мистика. Также в серию вошли издание "Аланская митрополия в Х-ХVI вв. Историко-археологические очерки", монография, охватывающая огромный период становления и развития составной части средневековой истории многих современных народов Северного Кавказа, и книга "Православная Алания в верховьях Кубани".

Для определения перечня изданий, которые выходят под эгидой этой серии, в 2019 году был создан консультативный совет при комитете по печати республики по изданию серии книг "Аланская библиотека". В его состав вошли представители научной среды, органов исполнительной власти, отрасли культуры, духовенства. Это высокое собрание определило те книги, которые издаются в период с 2020-го по 2022-й годы. Финансирование данного масштабного проекта осуществляется при поддержке федерального бюджета и бюджета республики.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. К годовщине подготовлен ряд мероприятий, среди которых реставрация ряда объектов культурного наследия на территории республики.