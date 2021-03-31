Пользователей нового портала госуслуг будет консультировать робот

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Робот на основе искусственного интеллекта, будет оказывать консультации пользователям нового портала госуслуг. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Консультации пользователям бета-версии обновленного портала дает искусственный интеллект. Привычного поиска на "Госуслугах" теперь нет, он заменен на цифрового помощника робота Макса, который обучается прямо в процессе работы", - говорится в сообщении.

По словам замглавы Минцифры РФ Дмитрия Огуряева, робот Макс в опытной эксплуатации уже показывает впечатляющие результаты: это и "умный" поиск по порталу, и получение в онлайн-режиме ответов на вопросы пользователей, и выявление их потребностей. "Это оригинальное решение, которое поднимет уровень обслуживания пользователей портала, и снимет нагрузку с ведомств. В будущем робот также сможет вызвать на помощь реального оператора портала, если после диалога с искусственным интеллектом у пользователя останутся вопросы. В этом году робот Макс обретет голос - он сможет общаться с нашими пользователями в становящихся привычными для многих голосовых устройствах", - цитирует слова Огуряева пресс-служба министерства.

По оценке Минцифры России и "РТ Лабс", не менее 50% пользователей будут решать свои вопросы с использованием цифрового помощника. Также в министерстве отметили, что тестовая версия портала госуслуг работает в пилотном режиме через браузеры. Для исключения сбоев в работе сайта обновленная функциональность будет появляться на портале постепенно. Полный переход на обновленный портал состоится в мае 2021 года.

В конце прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что новая, более технологически развитая версия портала Госуслуг будет запущена в марте 2021 года. В докладе президенту РФ Владимиру Путину Чернышенко отметил, что на портале Госуслуг подтвержденные учетные записи имеют 75,5 млн граждан, им было оказано в 2020 г. более 175 млн услуг. Самыми популярными услугами, по его словам, стали запись к врачу, запрос о состоянии счетов в системе пенсионного страхования, регистрация водительских удостоверений или постановка на учет автомобилей, выплаты на детей.

В среду глава Минцифры Максут Шадаев во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что министерство в среду запустило новую версию портала Госуслуг в тестовом режиме, старый портал планируется закрыть в третьем квартале 2021 года.