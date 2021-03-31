Суд в Петербурге запретил разработанное "свидетелями Иеговы" мобильное приложение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге по иску прокуратуры признал запрещенным в России мобильное приложение JW Library, разработанное для признанной в России запрещенной религиозной организации "свидетелей Иеговы", сообщили ТАСС в прокуратуре Петербурга.

"Октябрьский районный суд рассмотрел административное исковое заявление прокуратуры Санкт-Петербурга в защиту интересов неопределенного круга лиц о признании приложения JW Library экстремистским и запрете к распространению на территории РФ. Суд в открытом судебном заседании вынес решение об удовлетворении исковых требований прокурора", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении.

По данным надзорного ведомства, прокуратура выявила, что через это приложение распространяются около 40 изданий, признанных в России экстремистскими материалами. "Авторские права на приложение принадлежат Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ("Общество Сторожевой Башни, Библии и трактатов Пенсильвании"), разработчиком является Jehovah's Witnesses (организация "свидетелей Иеговы")", - отметили в прокуратуре города.

В прокуратуре добавили, что приложение доступно в App Store и Google Play. Постановление суда передадут для исполнения в Роскомнадзор.