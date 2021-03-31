Латвийский регулятор заявил, что блокировка сайта RT началась еще в прошлом году

РИГА, 31 марта. /ТАСС/. Блокировка сайта RT на русском языке в Латвии связана с прошлогодним решением Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) о запрете на трансляцию семи связанных с RT российских каналов. Об этом в среду корреспондент ТАСС сообщил источник в регуляторе.

"У домена www.rt.com ограничен доступ в Латвии, поскольку он показывал программы RT, которые были запрещены в Латвии, - сказал собеседник агентства. - Соответственно, интернет-провайдеры начали процесс по его ограничению. Этот домен был включен в список запрещенных доменов, который опубликован у нас на сайте".

Согласно информации на сайте ведомства, домен rt.com заблокирован на территории Латвии решением от 17 сентября прошлого года. Тем не менее корреспонденты ТАСС в Латвии в среду смогли открыть сайт RT на русском языке с нескольких адресов как на стационарных компьютерах, так и на мобильных телефонах.

"Кто-то из интернет-провайдеров ограничивает доступ к интернет-странице, которая была запрещена, раньше, а кто-то позже, - заявили ТАСС в регуляторе. - Это не так, что этот запрет действует с сегодняшнего дня".

Ранее СМИ сообщили, что латвийские провайдеры начали блокировать доступ к сайту RT на русском языке по решению НСЭСМИ.

Ограничения работы российского ТВ в Латвии

НСЭСМИ Латвии 30 июня прошлого года принял решение запретить в стране трансляцию семи входящих в RT российских каналов - RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Как указал тогда регулятор, эти телеканалы запрещены, поскольку "находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева, который в свою очередь находится под установленными Советом ЕС санкциями за разрушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

С 10 февраля этого года НСЭСМИ запретил ретрансляцию на территории Латвии еще 16 российских телеканалов, включая "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия". Также исключены из списка ретранслируемых в Латвии каналов "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "Бокс ТВ" и HD Life. С 15 февраля НСЭСМИ также принял решение запретить на год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории республики.

Как ранее сообщал НСЭСМИ, он обнаружил в прошлом году, что 48 интернет-сайтов ведут на территории Латвии незаконную ретрансляцию телевизионных программ. Доступ к этим ресурсам с территории Латвии был ограничен. Как заявил глава регулятора Иварс Аболиньш, нелегальная ретрансляция телевизионных программ является актуальной проблемой и "несет в себе риск распространения в Латвии запрещенных программ враждебного по отношению к государству содержания".