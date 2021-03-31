В Татарстане благоустроят более 1 тыс. дворов в 2021 году

КАЗАНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Власти Татарстана в рамках республиканской президентской программы "Наш двор" в 2021 году благоустроят более 1 тыс. дворов. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба президентской программы "Наш двор".

"В рамках президентской программы "Наш двор" в 2021 году в Татарстане будут отремонтированы 1 074 двора. В том числе 223 двора в Казани, 93 - в Альметьевском районе, 88 - в Набережных Челнах, 83 - в Зеленодольском районе и 67 - в Нижнекамском районе Татарстана. Помимо городских округов, программа затронет все муниципальные районы республики. Исключение составляют Кайбицкий, Дрожжановский и Атнинский районы - там все дворы были благоустроены еще в прошлом году. Адреса дворов, включенных список 2021 года, нанесены на карту благоустройства официального сайта программы dvor.tatar", - говорится в сообщении.

В рамках программы на придомовых территориях отремонтируют или построят дворовые проезды, дороги и тротуары, установят урны, скамейки, опоры освещения, обустроят в соответствии с нормативами площадки для сбора мусора. Кроме того, планируется оборудовать детские и спортивные площадки, при этом набор оборудования определяется для каждого двора индивидуально. Ключевой принцип благоустройства вне зависимости от размера придомовой территории - сохранение пешеходных связей и зеленого каркаса двора.

Согласование схем благоустройства начнется в апреле. В каждом дворе за три дня до начала строительных работ будет установлен паспорт объекта с итоговой схемой благоустройства. Чтобы жители смогли контролировать ход работ, схемы также будут опубликованы на сайте программы.

Масштабную программу благоустройства дворов в 2019 году инициировал президент Татарстана Рустам Минниханов. К 2024 году в республике планируется отремонтировать придомовые территории всех многоквартирных домов, построенных до 2014 года, где асфальт был в плохом состоянии и не обновлялся в рамках иных программ ранее. В общей сложности это 6 923 двора.

В 2020 году в Татарстане новый облик обрел 1 091 двор во всех 43 муниципальных районах и двух городских округах. В общей сложности в домах, которые затронула программа, проживают более 360 тысяч человек. За год было построено 270 км новых тротуаров, установлено более 4 тыс. новых опор освещения, что позволило дополнительно осветить 300 тыс. кв. м дворовых территорий.