Минюст опубликовал рекомендации по формам отчетности о деятельности НКО

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ опубликовало методические рекомендации по заполнению и представлению форм отчетности о деятельности некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщила журналистам в среду секретарь ОП РФ Лидия Михеева, отметив, что палата неоднократно заявляла о необходимости разработки этого документа.

"Общественная палата РФ неоднократно заявляла о необходимости разработки методических рекомендаций по заполнению и представлению форм отчетности о деятельности НКО. Мы получали огромное количество обращений от некоммерческих организаций с просьбами разъяснить порядок отчетности в связи с получением средств от российских компаний с иностранным финансированием", - сказала Михеева.

По ее словам, рекомендации были разработаны благодаря совместной деятельности ОП РФ, Минюста, Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и самого гражданского общества. В частности, документ продлевает мораторий на предоставление отчетов НКО об иностранном финансировании их жертвователей до 15 июля 2021 года.

В свою очередь председатель комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова подчеркнула, что наибольшую обеспокоенность у некоммерческих организаций вызывало требование о предоставлении сведений об объеме и целях расходования средств, полученных от российских физических или юридических лиц, у которых могут быть иностранные источники. "В соответствии с опубликованными рекомендациями такие сведения о денежных средствах и ином имуществе заполняются некоммерческими организациями в отчетности только при наличии соответствующей информации", - пояснила член ОП.

Она добавила, что рекомендации Минюста "исходят из презумпции законности и добросовестности деятельности некоммерческих организаций и их контрагентов". "То есть добросовестные НКО, внедряющие на добровольной основе принципы законности, открытости и прозрачности своей деятельности, не привлекаются к административной ответственности в случае выявления неполноты сведений о косвенных источниках поступления иностранных средств, указанных в отчетности", - подчеркнула Тополева-Солдунова.