В ГУ ФСИН заявили, что отец главы ФБК Жданова обеспечен всем необходимым в ростовском СИЗО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Отец гендиректора ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Ивана Жданова Юрий Жданов обеспечен в ростовском СИЗО, куда он помещен в рамках дела о превышении должностных полномочий, всем необходимым. Информация о ненадлежащих условиях содержания, которая появилась в интернете ранее, не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области.

"Информация, появившаяся в сети Интернет, о якобы ненадлежащих условиях содержания обвиняемого Юрия Жданова в следственном изоляторе ГУ ФСИН России по Ростовской области, не соответствует действительности. <…> Обвиняемый обеспечен индивидуальным спальным местом, а также постельным бельем и необходимыми бытовыми принадлежностями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с момента поступления в следственный изолятор Жданову обеспечено соблюдение прав и законных интересов. Он находится в следственном изоляторе в условиях, соответствующих всем требованиям действующего законодательства. Также заместитель главы общественной наблюдательной комиссии по Ростовской области Наталья Меркулова сообщила ТАСС, что пока жалобы от Жданова не поступали.

"Нам на сегодняшний день жалоба не поступала. Но есть другая информация, о том, что в камере у них четыре человека содержатся, это нам из ГУ ФСИН сказали. Просто где-то было написано, что там пять человек в четырехместной камере. У меня есть справка о том, что четыре человека в четырехместной камере", - отметила Меркулова.

Ранее Иван Жданов на своей странице в Facebook сообщил об обысках и аресте своего отца Юрия Жданова. По его словам, дело возбуждено по событиям, произошедшим в то время, когда его отец работал заместителем главы в поселке Искателей в Ненецком округе. Жданов отметил, что его отец "рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию"

Позднее Советский районный суд Ростова-на-Дону подтвердил, что Юрий Жданов был арестован 27 марта на срок до 21 мая по делу о превышении должностных полномочий.