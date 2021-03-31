Китайские ученые к июню 2021 года проведут оценку экосистемы Хайнаня

ХАЙКОУ, 31 марта. /ТАСС/. Китайские специалисты к июню текущего года проведут оценку экологических индикаторов южной провинции КНР Хайнань, влияющих на условия жизни резидентов этого острова. Как сообщила газета "Хайнань жибао", данные объединят в единый формализованный показатель - валовый продукт экосистемы (Gross Ecosystem Product, GEP).

"Внедрение расчета GEP сможет обеспечить информационную поддержку для составления балансового отчета по природным ресурсам, оценки эффективности экологического развития и других целей", - цитирует издание представителя регионального управления лесного хозяйства. По его словам, учет нового экологического показателя изменит подход к отчетности о деятельности правительства, которая раньше оценивалась преимущественно по росту валового регионального продукта.

При расчете GEP специалисты рассмотрят индикаторы, связанные с воздухом, почвой, водой и зеленым массивом национального парка тропических лесов Хайнаня. Одним из важнейших показателей для ученых является способность лесопарка поглощать углерод. "Один гектар тропического леса Хайнаня может в среднем ежегодно поглощать от одной до двух тонн углерода, и его способность к поглощению увеличивается с каждым годом в среднем на 3-4%", - отметил младший научный сотрудник Академии лесного хозяйства Китая Чжоу Чжан.

Лесопарковая зона Хайнаня расположена в гористой местности центральной части острова. Зеленый массив занимает площадь примерно в 4,4 тыс. кв. км, что составляет одну седьмую часть Хайнаня. На этой территории находятся пять природных заповедников государственного уровня и четыре - провинциального.