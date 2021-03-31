В Бразилии обнаружили разновидность коронавируса, похожую на южноафриканскую

"В городе Сорокаба нашли разновидность,<...> похожую на южноафриканскую. Хотя пациент не ездил в ЮАР и не контактировал с теми, кто там был. Таким образом, есть вероятность того, что это мутация нашего [штамма] P.1", - сказал чиновник в ходе пресс-конференции. Речь идет о первом предположительном заражении южноафриканским штаммом.

Власти ЮАР объявили 21 декабря, что начавшаяся в стране вторая волна пандемии вызвана мутацией коронавируса 501.V2. Мутировавший вирус был обнаружен в октябре на юге страны в округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. По словам местных ученых, новый штамм поражает в основном молодых людей. По их мнению, новый штамм легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится, в результате чего является более заразным.