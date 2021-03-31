AFP: во Франции фармацевтическая компания Pierre Fabre подверглась кибератаке

ТАСС, 31 марта. Французская фармацевтическая компания Pierre Fabre подверглась кибератаке. Как сообщило в среду Agence France-Presse, в результате этого инцидента производство на ее предприятиях частично приостановлено.

По данным агентства, атака произошла в ночь со вторника на среду. Ее масштаб не уточняется, но представитель компании подтвердил, что некоторые производственные объекты временно прекратили работу. "Часть производственной деятельности приостановлена. Вместе с тем распространение продукции не прерывалось", - отметил он.

Радиостанция France Bleu в свою очередь информирует, что в среду многие работники компании были отправлены домой из-за приостановки производства.