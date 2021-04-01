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Пандемия COVID-19

Режим самоизоляции для граждан от 65 лет стал рекомендательным в части регионов России

Также некоторые из них с 1 апреля ослабляют ограничения, касающиеся проведения мероприятий

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Обязательный режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет с 1 апреля претерпел изменения в ряде регионов России.

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Так, в Северной Осетии и ХМАО он стал носить рекомендательный характер. По состоянию на минувший день в Северной Осетии выявили 17 случаев заражения коронавирусом. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет отменяется и в Пермском крае, где выявили 118 случаев.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков с этой же даты отменил режим самоизоляции для работающих пожилых граждан. Для неработающих жителей республики старше 65 лет данный режим носит рекомендательный характер. Власти Рязанской области также смягчают с 1 апреля ряд ограничений, отменяют самоизоляцию для работающих жителей старше 65 лет.

В Ханты-Мансийском автономном округе режим самоизоляции становится с 1 апреля рекомендательным не только для пожилых, но и для беременных, а также для людей с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом. Отменяется режим самоизоляции для жителей Саратовской области старше 65 лет. Всего в Поволжском регионе выявили 152 случая заражения.

Некоторые регионы с 1 апреля ослабляет ограничения, касающиеся мероприятий. Так, учреждения культуры Пермского края - театры, концертные организации и кинотеатры - могут принимать больше зрителей: теперь есть возможность заполнять до 75% зала. В КБР к участию в массовых мероприятий разрешили привлекать до 100 человек (ранее было 50).

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РоссияПандемия COVID-19
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