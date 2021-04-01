В ЛДПР предложили дать инвалидам право бесплатной парковки, если спецместа заняты

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов в четверг вносят в Госдуму законопроект, который позволяет инвалидам парковаться бесплатно везде, если выделенные для них специальные места заняты. Текст и пояснительную записку Нилов опубликовал в своем Telegram-канале.

"Говоря о беспрепятственном доступе инвалидов и детей-инвалидов к т.н. объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, чаще всего имеют в виду бесплатные парковочные места, предназначенные для размещения ТС, управляемых инвалидами или перевозящих их", - написал Нилов.

Депутат напомнил, что "по закону квота для таких транспортных средств составляет не менее 10% от общего количества мест на платной парковке, но не менее одного места". Однако, указал он, если все специальные места заняты, инвалидам приходится оплачивать обычную парковку. "В противном случае инвалиду будет выписан административный штраф", - указывают авторы в пояснительных материалах.

В связи с этим парламентарии предлагают внести изменения в закон о социальной защите инвалидов, установив, что если на платной парковке все места, предназначенные для бесплатной парковки инвалидов, заняты, то машины с опознавательным знаком, включенные в федеральный реестр инвалидов, могут быть размещены на имеющихся свободных местах данной парковки бесплатно.