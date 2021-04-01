На Чукотке стартовала арктическая гонка на собачьих упряжках "Надежда-2021"

ТАСС, 1 апреля. Арктическая гонка на собачьих упряжках "Надежда-2021" стартовала на Чукотке. 15 каюрам предстоит пройти более 1 100 км, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Каюры и собаки преодолеют около 1 150 км от села Лорино в Чукотском районе округа до столицы полуострова - города Анадырь. В сравнении с гонкой 2019 года - в 2020 она не проводилась из-за коронавируса - протяженность трассы увеличена почти в два раза", - уточнил собеседник агентства в правительстве региона.

Маршрут будет состоять из 13 этапов, а дата финиша будет зависеть от погодных условий. Победитель получит 1 млн рублей, награды за второе и третье места составят 800 и 600 тыс. рублей соответственно. Общий размер призового фонда - около 5 млн.

Первая гонка "Надежда" проведена на Чукотке в 1991 году и проходила на двух континентах. Стартовав в городе Ном на Аляске, спортсмены добрались до Уэйлса - самого западного города континентальной Северной Америки. Затем упряжки и каюров перевезли вертолетами на Чукотку, и они продолжили путь от Уэлена до Анадыря.