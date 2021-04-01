Власти Камчатки продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 14 апреля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апреля. /ТАСС/. На Камчатке продлили еще на две недели, до 14 апреля, ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"На Камчатке продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция. При этом в регионе возобновляется работа детских развлекательных центров и детских игровых комнат с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - уточнили в правительстве края.

Сейчас на Камчатке коронавирус подтвержден у 14,1 тыс. человек. 13,2 тыс. человек выздоровели, 201 умер. Первой дозой вакцины от инфекции привиты более 15,5 тыс. человек.